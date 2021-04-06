Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Дана Борисова приняла участие в передаче "Прямой эфир" на "России 1". Звезда не смогла сдержать слез.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала, что в студии обсуждалась крайне бесчеловечная история. Инцидент произошел недавно в одной из клиник Курской области.

По словам Даны Борисовой, москвичи живут в тепличных условиях по сравнению с жителями регионов. Она заявила, что там царят полное беззаконие и безнаказанность.

Отметим, что светскую львицу время от времени подозревают в том, что она сорвалась и вновь подсела на запрещенные вещества и алкоголь. О том, что звезда экрана зависима, стало известно в 2017 году. Справиться с пагубной страстью знаменитости помог Первый канал. Блондинка прошла длительную реабилитацию в рехабе на острове Самуи.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что недавно у нее случился бурный роман. Знаменитость скинула три килограмма и, по ее словам, летала на крыльях любви. Однако не все поверили ее словам. Некоторые посчитали, что после темного прошлого мужчина вряд ли решится на серьезные отношения с телеведущей.

Один из фолловеров не упустил возможность поддеть звезду самым больным. "Под наркотиками", – едко предположил он.