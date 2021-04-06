Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
18:24
Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым
18:15
"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами
17:53
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока
17:28
Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться
17:25
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве
17:25
"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении
17:12
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
17:07
В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку
17:06
В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест
17:05
На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги
17:05
В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом
16:51
Впервые за полгода: доллар рекордно подорожал к рублю
16:47
"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню
16:37
Основатель "ВКонтакте" вошел в десятку богатейших людей из России
16:14
"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе
16:03
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
15:38
Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать
15:28
Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле
15:24
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе
15:18
Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение
15:17
"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей
15:05
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи
14:36
Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой
14:34
Звезда сериала "Чернобыль" скончалась от рака
14:30
Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу
14:28
Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала
14:27
Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева
14:13
Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
14:02
Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали
13:58
Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе
13:52
Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной
13:46
Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось
13:38
Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов
13:31
"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей
13:23
Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына
13:15
"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк
13:08
Под Челябинском в бассейне нашли тело пенсионерки
12:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у Темниковой
12:44
Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе
12:24
Роль гея в "Кухне" открыла актеру Тарасову новые горизонты
12:15
"Бабочки в животе": Лорак заинтриговала переменами в личной жизни
11:58
В Иркутской области два грузовика провалились под лед
11:58
"Меня предупреждали": переболевший ковидом Ургант рассказал о последствиях
11:38
Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона
11:35
"Мы были молоды, зелены, горячи": Тарасова о бурном романе с Глинниковым из "Интернов"
11:34
В Петербурге из воды достали труп женщины
11:26
Отъезд Зеленского с Украины после слов о "российской угрозе" оценили: Ошеломляющий провал
11:17
Кольцо по цене квартиры: Бородина ослепила народ роскошью
11:12
Обнажившаяся Шейк возбудила народ
10:55
Известная актриса осрамилась в постели с Антоном Макарским
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
Шоу-бизнес
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Дана Борисова приняла участие в передаче "Прямой эфир" на "России 1". Звезда не смогла сдержать слез.
прочитано 661 раз

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала, что в студии обсуждалась крайне бесчеловечная история. Инцидент произошел недавно в одной из клиник Курской области.

ПО ТЕМЕ

"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех

"Под наркотиками": похудевшую Дану Борисову уличили во лжи

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

По словам Даны Борисовой, москвичи живут в тепличных условиях по сравнению с жителями регионов. Она заявила, что там царят полное беззаконие и безнаказанность.

Отметим, что светскую львицу время от времени подозревают в том, что она сорвалась и вновь подсела на запрещенные вещества и алкоголь. О том, что звезда экрана зависима, стало известно в 2017 году. Справиться с пагубной страстью знаменитости помог Первый канал. Блондинка прошла длительную реабилитацию в рехабе на острове Самуи.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что недавно у нее случился бурный роман. Знаменитость скинула три килограмма и, по ее словам, летала на крыльях любви. Однако не все поверили ее словам. Некоторые посчитали, что после темного прошлого мужчина вряд ли решится на серьезные отношения с телеведущей.

Один из фолловеров не упустил возможность поддеть звезду самым больным. "Под наркотиками", – едко предположил он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 17:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость679327
Пожаловаться Ответить
Ой, если бы можно было так просто избавиться от многолетней (!) наркозависимости, то многие мировые знаменитости были бы живы и радовали бы нас своим талантом. Эми Вайнхауз, Уитни Хьюстон и многие другие. А ведь их лечили не в какой-то захудалой клинике. Их лечили мировые светила. Но у них ничего не получилось. Так что, наркоман - это страшно. И это навсегда.
М
Пожаловаться Ответить
Кто может объяснить светская львица ÷ это что такое или кто ?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню

Родственница мечтала о славе

Шоу-бизнес

Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым

Звезда сделала признание
Шоу-бизнес

Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле

Красотки показали свои прелести на балконе
Шоу-бизнес

"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше

Режиссер не стал делить с женой радость премьеры

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+