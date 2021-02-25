"Под наркотиками": похудевшую Дану Борисову уличили во лжи

Оказывается, недавно у Даны Борисовой случился бурный роман. Такого она не испытывала лет пять. Телеведущая похудела на три килограмма и, по ее словам, просто летала на крыльях любви.
Однако ни к чему серьезному это не привело. Через какое-то время отношения развалились. Правда, по чьей инициативе. Дана Борисова не уточнила. Поклонники поддержали ее и поспешили утешить.
"Любить хорошо, когда взаимно, а так это больно и тяжело, лучше не влюбляться", – написала поклонница.
Стоит отметить, что не все поверили ее словам. Некоторые подумали, что после такого темного прошлого мужчина вряд ли решится на серьезные отношения с Даной. Подписчик не упустил возможность ткнуть Дану самым больным.
"Под наркотиками", – едко отметил он.
Напомним, Дана Борисова воспитывает взрослую дочь Полину. Девочка посещает школу. У родительницы случались разные отношения с дочерью. Некоторое время Полина жила с отцом, так как мать лечилась от зависимостей.
Полина появилась на свет в 2007 году от гражданского мужа Даны Борисовой, бизнесмена Максима Аксенова. Однако пара распалась. В 2015 году ведущая вышла замуж за другого бизнесмена Андрея Тищенко. Через восемь месяцев они развелись.
Ранее в Сеть попало интимное видео с участием Даны Борисовой, на кадрах которого она занимается самоудовлетворением. Ведущая не стала отрицать, что на видео действительно она.
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