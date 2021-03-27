"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех

Журналистка Дана Борисова совершила глупую ошибку, рассуждая об отсутствии чартеров на курорты Египта. Россияне посчитали промах знаменитости из ряда вон выходящим.

Телеведущая Дана Борисова наслаждается отдыхом в Шарм-эль-Шейхе, одном из самых популярных курортов Египта. Звездная блондинка активно делится снимками из жаркой страны, продолжая дискутировать на злободневные темы. Так, женщина отметила, что сейчас отсутствуют чартерные рейсы между Россией и Египтом, которые уже давно хотят ввести. "После инцидента со сбитым по ошибке российским самолетом — это все никак не произойдет", — написала Дана Борисова, допустив досадный ляп.

Выражая недовольство, телеведущая исказила информацию о крушении самолета A321, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. В действительности на борту авиасудна взорвалась бомба, причиной катастрофы был спланированный террористический акт. Оплошность Даны Борисовой вызвала у россиян бурю негодования. Многие решили, что знаменитость писала текст в состоянии опьянения.

"Дана, вы же когда-то журналистом были...", "Ты вбросы дезинформации делаешь", "Ахинею какую-то мелет последнее время", "Дана, кончай пить", "Не летают и правильно делают", "До сих пор трясет от той трагедии!"— отреагировали возмущенные пользователи Сети. Когда Дана Борисова ознакомилась с рядом комментариев, она быстро отредактировала публикацию, исправив ошибку.

