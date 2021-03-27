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"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех

"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех

Журналистка Дана Борисова совершила глупую ошибку, рассуждая об отсутствии чартеров на курорты Египта. Россияне посчитали промах знаменитости из ряда вон выходящим.
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Телеведущая Дана Борисова наслаждается отдыхом в Шарм-эль-Шейхе, одном из самых популярных курортов Египта. Звездная блондинка активно делится снимками из жаркой страны, продолжая дискутировать на злободневные темы. Так, женщина отметила, что сейчас отсутствуют чартерные рейсы между Россией и Египтом, которые уже давно хотят ввести. "После инцидента со сбитым по ошибке российским самолетом — это все никак не произойдет", — написала Дана Борисова, допустив досадный ляп.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Выражая недовольство, телеведущая исказила информацию о крушении самолета A321, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. В действительности на борту авиасудна взорвалась бомба, причиной катастрофы был спланированный террористический акт. Оплошность Даны Борисовой вызвала у россиян бурю негодования. Многие решили, что знаменитость писала текст в состоянии опьянения.

"Дана, вы же когда-то журналистом были...", "Ты вбросы дезинформации делаешь", "Ахинею какую-то мелет последнее время", "Дана, кончай пить", "Не летают и правильно делают", "До сих пор трясет от той трагедии!"— отреагировали возмущенные пользователи Сети. Когда Дана Борисова ознакомилась с рядом комментариев, она быстро отредактировала публикацию, исправив ошибку.

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Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 18:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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