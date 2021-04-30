Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
21:34
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
21:23
Москвичам предсказали очередной снегопад
21:04
Миддлтон ужаснула постаревшим лицом
21:02
В Москве рэпер проснулся после драки с друзьями с обожженным задом
20:27
"Мне было сложно поверить во всю эту историю": внебрачная дочь поделилась откровениями о Кончаловском
20:20
В Башкирии стая собак загнала детей на дерево
20:01
"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки
19:59
Больной Светличной указали на дверь
19:32
"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека
19:20
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
19:03
На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу
18:43
Из Афганистана отводят войска НАТО
18:39
Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти
18:35
Украина признала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности
18:24
Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала
18:18
Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу
18:01
ЦБ и РДШ научат школьников финансовой грамотности
17:44
"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении
17:44
Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков
17:25
К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются войска
17:22
Песков обратился к администрации Байдена: Надо прекратить использовать "но"
17:18
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
17:15
Обвиняемой в смерти Марьянова главе центра "Феникс" дали три года колонии
17:13
Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением
16:52
Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать
16:44
"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Шоу-бизнес
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить

"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить

Алиса Аршавина мечтает выздороветь и продолжает бороться за дом бывшей свекрови ради счастья своих детей.
прочитано 572 раза

Ранее у экс-супруги Андрея Аршавина было диагностировано тяжелое заболевание – аутоиммунный некроз, в результате которого внешность женщины сильно изменилась: у нее почти пропал нос. В какой-то момент Алиса оказалась на грани жизни и смерти, но не опустила руки. Сейчас Алиса Аршавина продолжает бороться за свое здоровье и счастье своих детей.

ПО ТЕМЕ

"Нагнали какую-то черную силу": оставшаяся без носа Алиса Казьмина о кознях бывшей свекрови

Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"

 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Палки в колеса бывшей невестке вставляет мама футболиста. Она считает Алису аферисткой, похитившей у них с сыном крупную сумму денег. Кроме того, Татьяна Аршавина пытается выселить Алису из дома, который по документам принадлежит матери спортсмена. Однако бывшей жене Аршавина идти просто некуда. Она пожаловалась, что, кроме маленькой маминой квартиры у нее ничего нет. К тому же, младшая дочь Аршавиной даже не имеет прописки, ведь отец прописывать ее у себя не желает. В своем сегодняшнем состоянии женщина не может пойти работать, ей остается только бороться за счастье своих детей – об этом сообщила "Экспресс газета".

Аршавина призналась, что очень хочет жить. При этом не так важно, какой нос и какие ноги у нее останутся, важно просто выжить. Женщина знает, что мама и дети не справятся без нее, поэтому она изо всех сил продолжает бороться за свою жизнь и здоровье.

Напомним, что недавно Алиса Аршавина не побоялась появиться на телевидении в программе "Прямой эфир" и высказать свою позицию по поводу обвинения матери экс-супруга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 09:41 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость718090
Пожаловаться Ответить
Как бы там ни было, квартиры, деньги, машины, очень Ее жалко! Такая молодая, дети, хоть бы все нормализовалось! А Аршавин, не бедный мужик, не хочет дом отдавать, пусть купит бюджетную квартиру в Бутово для ребёнка, и не трепят со своей мамашей ей нервы! Ей нужно восстанавливаться, у неё дети!
Гость713359
Пожаловаться Ответить
Девушки, вот видите, у прежде чем делать пластическую операцию по исправлению носа, подумайте сто раз! Часто бывают плохие последствия из-за этого, например , может нарушиться дыхание . А то, что случилось с этой женщиной, просто катастрофа. Неужели этот «доктор» продолжает свою «деятельность» до сих пор? Негодяй.
Гость702205
Пожаловаться Ответить
Как надоел тот плач Ярославны, болеет, пусть выздоравливает, вхоже в днях ру других тем нет, как "сводки с фронта", Алиса сказала, Алиса, Алиса.....Дама получает не хилые алименты с двух мужей и все жалуется, что ее мерседес не нравиться, а на мазарретти денег не хватает
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой

Артист прошелся по коллегам
Шоу-бизнес

"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека

Ведущий показал фото дочери
Шоу-бизнес

"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык

Актриса пришла от услышанного в шок
Шоу-бизнес

Больной Светличной указали на дверь

У артистки подозревали инсульт

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+