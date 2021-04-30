"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить

Алиса Аршавина мечтает выздороветь и продолжает бороться за дом бывшей свекрови ради счастья своих детей.

Ранее у экс-супруги Андрея Аршавина было диагностировано тяжелое заболевание – аутоиммунный некроз, в результате которого внешность женщины сильно изменилась: у нее почти пропал нос. В какой-то момент Алиса оказалась на грани жизни и смерти, но не опустила руки. Сейчас Алиса Аршавина продолжает бороться за свое здоровье и счастье своих детей.

Палки в колеса бывшей невестке вставляет мама футболиста. Она считает Алису аферисткой, похитившей у них с сыном крупную сумму денег. Кроме того, Татьяна Аршавина пытается выселить Алису из дома, который по документам принадлежит матери спортсмена. Однако бывшей жене Аршавина идти просто некуда. Она пожаловалась, что, кроме маленькой маминой квартиры у нее ничего нет. К тому же, младшая дочь Аршавиной даже не имеет прописки, ведь отец прописывать ее у себя не желает. В своем сегодняшнем состоянии женщина не может пойти работать, ей остается только бороться за счастье своих детей – об этом сообщила "Экспресс газета".

Аршавина призналась, что очень хочет жить. При этом не так важно, какой нос и какие ноги у нее останутся, важно просто выжить. Женщина знает, что мама и дети не справятся без нее, поэтому она изо всех сил продолжает бороться за свою жизнь и здоровье.

Напомним, что недавно Алиса Аршавина не побоялась появиться на телевидении в программе "Прямой эфир" и высказать свою позицию по поводу обвинения матери экс-супруга.