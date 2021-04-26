"Нагнали какую-то черную силу": оставшаяся без носа Алиса Казьмина о кознях бывшей свекрови

Бывшая жена Андрея Аршавина считает, что футболист с родительницей прибегли к помощи нечистой силы, чтобы сделать ее жизнь адом. Помимо того, что лицо журналистки обезобразило аутоимунное заболевание, на ее теле появились язвы.
Алиса Казьмина еле-еле ходит из-за ран на ногах, которые очень болят. Но несмотря на это женщина пришла на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", чтобы сделать важное заявление.
Бывшая модель решила защититься от бывшей свекрови. Она полагает, что женщина навела на нее порчу. "Нагнали какую-то черную силу", – отметила экс-супруга Андрея Аршавина. Она призвала мать футболиста остановиться.
Алиса Казьмина уверена, что женщина желает ее уничтожить и опорочить. Интервью, которое ранее дала экс-свекровь, привело журналистку в шок. Кроме того, светская львица считает, что спортсмен бросил ее под влиянием матери.
Справляться с домашними делами и воспитывать детей Алисе Казьминой сейчас помогает мама – Наталия Сарычева. Журналистка же ежедневно вынуждена ездить на перевязки в больницу. Она призналась, что единственное, чего сейчас хочет – это быть здоровой. Первое, что желает сделать экс-супруга футболиста – это восстановить себе нос, изуродованный болезнью.
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