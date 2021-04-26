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"Нагнали какую-то черную силу": оставшаяся без носа Алиса Казьмина о кознях бывшей свекрови

"Нагнали какую-то черную силу": оставшаяся без носа Алиса Казьмина о кознях бывшей свекрови

Алиса Казьмина рассказала о своих жутких догадках по поводу экс-супруга и его матери.
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Бывшая жена Андрея Аршавина считает, что футболист с родительницей прибегли к помощи нечистой силы, чтобы сделать ее жизнь адом. Помимо того, что лицо журналистки обезобразило аутоимунное заболевание, на ее теле появились язвы.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Алиса Казьмина еле-еле ходит из-за ран на ногах, которые очень болят. Но несмотря на это женщина пришла на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", чтобы сделать важное заявление.

Бывшая модель решила защититься от бывшей свекрови. Она полагает, что женщина навела на нее порчу. "Нагнали какую-то черную силу", – отметила экс-супруга Андрея Аршавина. Она призвала мать футболиста остановиться.

Алиса Казьмина уверена, что женщина желает ее уничтожить и опорочить. Интервью, которое ранее дала экс-свекровь, привело журналистку в шок. Кроме того, светская львица считает, что спортсмен бросил ее под влиянием матери.

Справляться с домашними делами и воспитывать детей Алисе Казьминой сейчас помогает мама – Наталия Сарычева. Журналистка же ежедневно вынуждена ездить на перевязки в больницу. Она призналась, что единственное, чего сейчас хочет – это быть здоровой. Первое, что желает сделать экс-супруга футболиста – это восстановить себе нос, изуродованный болезнью.

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Алиса Казьмина. Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Автор: 26 апреля 2021, 18:13 Источник: Ютуб-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость .
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Аршавин с матерью конечно людишки мерзкие, но ведь и ты, Алиса не подарок. И в том, что ты стала почти, как Майкл Джексон никто, кроме тебя не виноват.
Гость695210
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Сейчас Алисе очень плохо. И пусть она выздоравливает. Но почему она постоянно ищет виноватых в своих проблемах? Ну, сделала пластическую операцию, так кто же в этом виноват? Тебя же никто не заставлял ее делать. Надо наказать «врача». При чем же тут свекровь ? Почему Барановская никого ни в чем не обвиняет? Молодец она. И все у неё сложилось хорошо. И работа, и дети ухоженные. Она прекрасная мать. И когда ей было трудно, она никого ни в чем не обвиняла. Даже тебя не обвиняла, когда ты не постыдилась лечь спать с ее мужем (да, гражданским, но у них трое детей и это очень серьезный аргумент).
Гость 671445
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Только после таких ужасов пришло осознание, что самое важное здоровье и жизнь, а не отжимать и хапать миллионами
1

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