"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем

Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились в отпуск. В Дубае они поселились в разных отелях.

Пользователи давно подозревали, что между супругами что-то не так, поэтому новое событие лишь подтвердило их догадки. Многие предполагают, что очень скоро поклонников пары ждет большое разочарование. Подписчиков смутила череда необычных выходок супругов.

Все началось с того, что возлюбленные не скрывали: Ксения Бородина проводит время с наследницами, а Курбан Омаров с сыном. Накануне ведущая опубликовала забавную картинку с курицей, окруженной цыплятами, которые интересуются, где их папа. Муж быстро отреагировал на "историю".

Он выложил ее в свой "Инстаграм" и подчеркнул, что ситуация печальная. "Детям и подписчикам можно рассказать все, что хочешь", – подписал возлюбленный звезды. В следущей публикации он собрал фотографии Ксении с разными мужчинами и поинтересовался, где же папа.

Под последним постом Ксении Бородиной подписчики активно размышляют, что же произошло между мужем и женой. Некоторые предполагают, что все события – не более, чем грамотный пиар-ход. Однако официального подтверждения догадкам так и не последовало. "Прошла любовь", "Ксения, а где Омар? Вы все?", "Вы разводитесь с мужем? Почему он отдельно от Вас?", "И правда...а Курбан то где?", "Интересно, а где ее муж?" – писали пользователи.

