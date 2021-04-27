Бородину оставили за бортом: Бузова получила заманчивое предложение от ТНТ

После того, как стало известно о перезапуске скандального телепроекта "Дом-2", Ольга Бузова отказалась быть его ведущей, что очень удивило многих ее поклонников. Однако теперь все встает на свои места: вместо старого шоу, которому эксперты пророчат скорый конец, знаменитости предложили вести новую программу с большим потенциалом. Ольга Бузова сделала свой выбор.
Новая передача уже имеет рабочее название – "Селебрити", исходя из которого понятно, что в гости к бывшей ведущей "Дома-2" будут приходить знаменитые люди. Выдающиеся представители шоу-бизнеса, кино и спорта будут рассказывать Бузовой интересные истории из своей личной жизни, а также участвовать в различных активностях, которые телеведущая для них подготовит.
Напомним, что после закрытия знаменитой телестройки канал "ТНТ" внезапно объявил и о ликвидации "ББ шоу", которое Бузова вела вместе с Бородиной. Эта программа имела хорошие рейтинги и должна была просуществовать как минимум до лета, но теперь все изменилось. Ольга и Ксения дорабатывают последние деньки – уже в начале мая выйдет заключительный выпуск шоу – об этом рассказал "StarHit".
Примечательно, что Ксению Бородину, которая долгое время была соведущей певицы, в новый проект не позвали. Она останется лицом доживающего свой век "Дома-2" на телеканале "Ю" в то время, как Ольга Бузова сможет показать себя во всей красе в многообещающем проекте на "ТНТ".
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