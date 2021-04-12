Тиктокерша Карнавал вытащила наружу горькую правду о прошлом Ларисы Долиной

Валя Карнаухова, известная в соцсетях как Валя Карнавал, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте архивное видео с Ларисой Долиной. На нем молодая звезда объясняет, что мешало ей долгие годы добиться успеха. Долина призналась, что во времена застоя судьбы музыкантов решали люди в возрасте, которые мало что понимали в музыке и не уважали молодых артистов. Выступления самой Ларисы Долиной вырезали из всех передач центрального телевидения, на радио ее записи также не попадали в эфир. Очевидно, этим видео 19-летняя Валя Карнавал решила напомнить 65-летней певице, что и ее не всегда понимали люди более старшего поколения.
До этого тиктокерша также пыталась оправдаться за конфликт народной артисткой, заявив, что стандарты меняются. Современная молодежь растет с другим вкусом к жизни и не стоит "цеплять ее на шаблон прошлого времени", как это пыталась сделать Лариса Долина.
Напомним, что конфликт двух знаменитостей из разных поколений произошел на ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Народная артистка заявила, что звезда TikTok не попала ни в одну ноту на распевке и должна учиться музыке прежде, чем выходить к аудитории. Ведущий шоу попытался успокоить собеседниц, но Валя Карнавал посчитала нужным ответить не в самой вежливой форме, и скандал уже набрал обороты, а теперь продолжать обрастать подробностями в виде реакции других звезд.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Ответы фейкам
Первый канал,что показывают?
Звуки для релаксации
МММ лохотронщики
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Ищу друзей 😋
Кто из Тулы?