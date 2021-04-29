Поплавская обвинила во лжи и дала пощечину вывалившей грязное белье Прокловой

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Скандал на фоне откровений Елены Прокловой продолжается.
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Артистка в очередной раз высказалась на тему заявления коллеги. Ей не дают покоя слова о домогательствах известного актера. Многие предположили, что речь идет об Олеге Табакове, несмотря на то, что Елена Проклова отказалась называть имя "растлителя". Видимо, Яна Поплавская придерживается того же мнения.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

В своем "Инстаграм" она опубликовала пост. Вместо фотографии актриса написала слово "клевета" на темном фоне. Она подчеркнула, что сегодня клевета стала, своего рода, жанром общения. Яна Евгеньевна указала, что он возник в тот момент, когда люди поняли: слова ранят сильнее, чем что-либо. Намекая на высказывание коллеги, она отметила, что так в современном мире "борются за свое место под солнцем".

Яна Поплавская написала, что проще всего "оболгать" человека, который умер, а никаких доказательств и свидетелей событий нет. "Получится выдающаяся история", – иронично заметила она.

Актриса сообщила, что, по ее мнению, оболгать можно даже самого святого человека. Видимо, она убеждена, что именно это и сделала Елена Проклова. Звезда подчеркнула, что злые языки способны на многое. В комментариях достаточно быстро появилась и вдова Олега Табакова, Марина Зудина. Она отправила коллеге эмодзи в виде сердца.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 12:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

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