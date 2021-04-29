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"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык

"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык

Артистка резко высказалась в адрес рассказавшей домогательствах и сексуальном насилии Елене Прокловой.
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Инна Чурикова уверена, что 67-летней актрисе нужно было молчать о скандальных событиях своей юности. Она отметила, что сказанное Еленой Прокловой в программе "Секрет на миллион" на НТВ "просто за гранью".

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Инна Михайловна Чурикова актриса театра и кино

Звезда театра и кино посоветовала Елене Прокловой быть впредь умнее и думать, прежде чем что-то говорить. Инна Чурикова убеждена, что то, о чем поведала актриса, говорят в храме, а не на телевидении.

Поступок коллеги знаменитость назвала некрасивым и безнравственным. Инна Сурикова отметила, что подобная тенденция выставлять свои интимные тайны напоказ актуальна на Западе. По мнению артистки, Елена Проклова сделала сенсационные заявления, чтобы привлечь к себе внимание.

Напомним, Елена Проклова рассказала о том, что кога ей было 15 лет, до нее домогался известный женатый актер. Звезда призналась, что у них завязались взрослые отношения. По словам артистки, мужчина заставлял ее заниматься с ним оральным сексом и трогал за интимные места. Знаменитость осудили многие представитель шоу-бизнеса и рядовые обыватели. Сама Елена Проклова на это лишь сказала, что каждый имеет право на свое мнение.

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Елена Проклова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 19:20 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость697950
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Лживая овца чурикова
Гость716967
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Инна Чурикова, не Сурикова.
Гость697950
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Чурикова овца бешенная
Н
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Почему это в храме то нужно говорить ? Зачем смущать священника такими пакостями. Ему что приятно всё это выслушивать ? Только нервы ему мотают такие вот кающиеся. Об этом следователям докладывают, а не священникам. Надо ей написать в соотвествующие инстанции чтобы его лишили звания народного артиста. Пусть её на детектере лжи проверят и если покажет что она правду рассказала, то пусть наследники возместят ей моральный вред.
Гость713266
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Удивительная поддержка педофила от всех народных артисток. Вот они-то и есть за гранью.
Гость697950
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Чурикова шаболда тупая
Любитель пива
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<цензура> продажное эта Проклова.
Гость713359
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Проклова давно потеряла уважение к себе у народа. Всем известны ее похождения с женатыми . Ну, как можно сочувствовать этой аморальной особе? Вам не жалко живущих жён и детей тех мужчин, с которыми она спала и об этом хвасталась? Фу, она мерзкая. Муж не зря ее бросил.
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