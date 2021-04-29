"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда

Мария Кожевникова поделилась жуткой историей. Артистка чудом осталась жива.

Звезда с супругом чуть не задохнулись от газа. А спас паре жизнь их сын Ваня. Мария Кожевникова отметила, что до их пор не может прийти в себя после пережитого.

Звездная чета снимала дачу в Тверской области. Актриса с мужем ночевала с мужем в отдельном домике, А малыш с бабушкой — в другом. Рано утром мальчик проснулся и стал плакать, пожаловавшись на боли в животе. Ваня упросил бабушку позвонить маме.

Марии Кожевниковой с мужем перед сном было не по себе. В тот момент звезда была как будто парализована. Ее сознание было спутанным. Знаменитость призналась, что ощущала, что "душа уже улетела". Супруг вызвал Марии Кожевниковой скорую.

Артистке пришлось ставить капельницы, чтобы вернуть практически с того света. Позже врачи сказали ей, что еще максимум час, и ее бы не было в живых. Выяснилось, что на даче произошла утечка газа из котла.

Сейчас Мария Кожевникова уверена, что ее спас сын, через которого говорил Бог. Случившееся она расценила как знак свыше. По словам звезды, ее оставили на этом свете, чтобы она воспитала детей.