"Вы же православная!": народ осудил Кожевникову после публикации фото с округлившимся животом

О китайской метафизический системе Марии Кожевниковой рассказала подруга. Актриса, убежденная в связи даты рождения и судьбы человека, с головой погрузилась в изучение этой практики. Звезда сериала "Универ" даже порекомендовала Бацзы своим поклонникам.
Накануне Мария Кожевникова сделала публикацию в "Инстаграм", анонсировав прямой эфир, во время которого пошла речь о китайской метафизической системе. Актриса также прикрепила фотографию, на которой запечатлена во время беременности. Так артистка подчеркнула тему беседы.
Интернет-пользователи выразили недоумение. Они не понимают, почему артистка, которая крестила своих детей по православному обряду, вдруг увлеклась китайской философией. "Мария, вы же православная. Зачем вам эта эзотерика?", "Что-то вы не туда свернули", "Вас занесло. Вы же христианка!", – высказались поклонники.
Напомним, 36-летняя Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. В 2014 году актриса родила от мужа, предпринимателя Евгения Васильева, мальчика Ивана. Через год на свет появился сын Максим. В 2017-м супруги обзавелись третьим наследником – Василием.
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