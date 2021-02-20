Стонущая от удовольствия Кожевникова легла на кровать под вибрирующую машину

На днях Мария Кожевникова рассказала, что водит старшего сына к нейропсихологу. Оказывается, у старшего сына актрисы проблемы со здоровьем. У него при родах была гипоксия, и теперь мать пытается избавиться от возможных последствий этого опасного состояния.
Помимо воспитания детей Мария Кожевникова не забывает уделять время себе любимой. В разделе "Сторис" она показала, как отдыхает после тяжелого дня. На кадрах видно, как актриса лежит в постели под каким-то вибрирующим устройством и получает явное удовольствие. Судя по румянцу на щеках звезды, машина дает ошеломительный результат.
"Без этой машины не могу и дня", – проговорила стонущая от наслаждения Кожевникова.
Скорее всего, это был какой-то массажер или термо тренажер для тела. Что бы это ни было, женщину он заставил млеть от расслабления.
Напомним, Мария Кожевникова и Евгений Васильев живут в гражданском браке с 2013 года. Они не хотят идти в загс, хотя у них уже трое детей.
Актриса не раз говорила, что официальный брак ничего не изменит. При этом пара обвенчалась в одном из храмов. Судя по всему, это для актрисы гораздо значимее, чем формальности в документах.
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