Стонущая от удовольствия Кожевникова легла на кровать под вибрирующую машину

36-летняя российская актриса Мария Кожевникова воспитывает вместе с мужем Евгением Васильевым троих детей. Первенца Ивана звезда "Универа" родила в 2014-м, через год у пары появился второй сын Максим. Младшего Василия звезда подарила мужу в 2017-м. Кожевникова часто делится в своем "Инстаграм" интересными моментами из жизни.

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