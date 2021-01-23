"Не за горами нервный срыв": Кожевникова взвыла из-за насущных проблем

Недавно отец Марии Кожевниковой был госпитализирован. У Александра Викторовича обнаружено воспаление на щеке, избавиться от которого можно только с помощью медицинских препаратов. Тогда же 36-летняя актриса узнала, что в больницу попала ее свекровь. Женщина заразилась коронавирусом.
Также Кожевникова рассказывала поклонникам, что ее пожилой родственнице поставили неправильный диагноз. По словам актрисы, врачи хотели "развести" пенсионерку на дорогостоящую операцию, однако в хирургическом вмешательстве не было необходимости.
На днях Мария призналась, что каждый день общается с медиками. Артистка дала понять, что устала от насущных проблем. "Не за горами нервный срыв", – написала актриса. Она также отметила, что пока старается с иронией относиться к происходящему.
Мария Кожевникова мечтает об отпуске. Смотря фотографии своих коллег, которые этой зимой отдохнули на Мальдивских островах, актриса начала предполагать, что ей просто не хватает солнца и тепла. Поклонники поддерживают звезду сериала "Универ": они желают ей сил, терпения и здоровья.
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