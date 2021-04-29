Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили

Недавно в МХТ им. А. П. Чехова состоялась премьера спектакля "Заговор чувств". В постановке Михаилу Пореченкову досталась роль колбасника. По словам артиста, ему импонирует образ персонажа, так как он уважительно относится к людям, которые горят своим делом, умеют и любят работать руками.
Актер заявил, что, если бы у нас в стране все работали, а не мечтали стать блогерами, все было бы по-другому. Михаил Пореченков не может понять, когда в России перестали уважать профессионалов и начали восхищаться теми, кто просто кривляется на камеру. "Видимо, когда деньги встали во главу угла и все стали мериться их количеством", – отметил артист.
Особенно Михаила Пореченкова печалит тот факт, что нынешняя молодежь совершенно разучилась работать руками, да ей и не хочется, ведь интернет открыл новые горизонты. По мнению артиста, подрастающее поколение считает, что ему все должны, а государство так и вообще обязано. "Все человеческое в себе доистребили", – сокрушается артист.
Михаил Пореченков считает себя простым работягой, который изо дня в день ходить в театр, репетирует, выходит на публику – одним словом, оттачивает мастерство. Актер заявил, что ему больно смотреть на то, что у нас перестали уважать труд людей, которые при этом занимаются очень важными вещами.
"Сталь варишь для нас? Тьфу на тебя, сталевар! А ты кто? Ты врач? Да пошел ты на фиг, врач!" – говорит Пореченков.
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