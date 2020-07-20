Михаил Евгеньевич Пореченков актер

Родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в семье моряка Евгения Михайловича Пореченкова. До пяти лет жил с бабушкой в Псковской области, учился в школе в своём городе, затем с родителями в Варшаве, Польше, где учился в школе-интернате с конца 1970-х по 1986 год.

С 1986 по 1990 годы учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, но не окончил его, т. к. за многократные нарушения дисциплины был отчислен за 10 дней до выпуска. Поскольку обучение в военном училище приравнивалось к службе в рядах Советской Армии, пребывание Михаила в ТВВПСУ зачлось ему как срочная служба в «стройбате» (в связи с тем, что училище было военно-строительной направленности). Михаил Пореченков — кандидат в мастера спорта по боксу, звание получил в Таллине на чемпионате училища и города. Занимается боксом и сейчас. По окончании службы в армии работал в багетной мастерской.

Поступил во ВГИК на курс А. Джигарханяна, но пройти полный курс обучения не смог. В 1991 году поступил в ЛГИТМиК (с 1993 года — СПбГАТИ) на курс Вениамина Фильштинского и окончил его в 1996 году.

По окончании института работал в театре «На Крюковом канале». Затем был принят в труппу Академического театра имени Ленсовета. Также сыграл Сирано в спектакле «Сирано. Сцены из Ростана» Независимого театрального проекта.

На сцене МХАТ им. А. П. Чехова дебютировал в 2002 году в спектакле «Утиная охота» в роли официанта. В 2003 году был принят в труппу Художественного театра. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».