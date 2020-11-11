Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом

Сразу несколько спектаклей, в которых участвовал Михаил Пореченков, пропали из расписания МХТ имени Чехова. Это может объясняться тем, что актер заболел коронавирусом, передает "Царьград". Сообщается, что он мог подцепить COVID-19 от кого-то из своих коллег по цеху. Ранее говорили о таком же диагнозе у Алексея Кравченко. В пресс-службе театра сообщают о том, что некоторые актеры заболели банальным ОРВИ. Отмена спектаклей, по их словам, всего лишь мера предосторожности.
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