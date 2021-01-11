"Большой и мягкий": Пореченков разразился откровениями о мужском начале у гроба друга

В МХТ имени Чехова завершилась гражданская панихида по умершему 7 января актеру Валерию Хлевинскому Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Проститься с Народным артистом России пришли те, кто много лет дружил и работал с ним и в Художественном театре, и в "Современнике". Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков говорили о покойном как о порядочном, веселом, талантливом человеке.

"Уходят люди, у которых можно было учиться и профессионально, и человечески, – заявил Пореченков, игравший с Хлевинским в "Белой гвардии". – Они терпеливо слушали молодых, передавали свой опыт, пытался исправить наши ошибки. Теперь же в профессии придется добиваться самим – к мастерам уже не будет возможности обратиться".

"Валерий Михайлович – большой во всех смыслах этого слова русский артист, – продолжает Пореченков. – Это очень добродушный, открытый и щедрый человек как все большие люди по своей природе. Он был большой и мягкий. В нем не было жесткости, угловатости, зато имелось сильное мужское и человеческое начало. Поэтому общаться с ними было приятно – всегда чувствовалось, что за ним есть судьба и история".

Напомним, Валерий Хлевинский умер 7 января на 78 году жизни. Похоронят звезду фильма "Вечный зов" и "Большая перемена" на Троекуровском кладбище Москвы – звание Народного артиста России позволяет это сделать.