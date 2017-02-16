Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери

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В Москве состоялась звездная премьера остросюжетной, мистической фэнтези-ленты Сергея Гинзбурга "Вурдалаки", которая выйдет в прокат 22 февраля. Увидев на красной дорожке свою партнершу по фильму Аглаю Шиловскую, Михаил Пореченков очень обрадовался и крепко ее обнял. Они много дней провели на съемочной площадке и подружились. Актера на премьере поддерживала дочь Мария.
В фильме рассказывается история дворянина Андрея (Константин Крюков), который отправляется в отдаленный монастырь в Карпатах, чтобы передать монаху Лавру (Михаил Пореченков) послание от самой Императрицы. По прибытии герой становится участником странных и опасных событий, в центре которых – прекрасная Милена (Аглая Шиловская)... Андрею предстоит поверить, что для любви смерти нет.
Приглашая зрителей на просмотр, Михаил Пореченков отметил, что в фильме есть "и любовь, и приключения, и борьба добра со злом". В числе первых остросюжетную картину оценили Анфиса Черных, Александр Шепс и Мэрилин Керро, Александр Соколовский, Рената Пиотровски, Александр Асташенок и многие другие.
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