Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери

В Москве состоялась звездная премьера остросюжетной, мистической фэнтези-ленты Сергея Гинзбурга "Вурдалаки", которая выйдет в прокат 22 февраля. Увидев на красной дорожке свою партнершу по фильму Аглаю Шиловскую, Михаил Пореченков очень обрадовался и крепко ее обнял. Они много дней провели на съемочной площадке и подружились. Актера на премьере поддерживала дочь Мария.

В фильме рассказывается история дворянина Андрея (Константин Крюков), который отправляется в отдаленный монастырь в Карпатах, чтобы передать монаху Лавру (Михаил Пореченков) послание от самой Императрицы. По прибытии герой становится участником странных и опасных событий, в центре которых – прекрасная Милена (Аглая Шиловская)... Андрею предстоит поверить, что для любви смерти нет.

Приглашая зрителей на просмотр, Михаил Пореченков отметил, что в фильме есть "и любовь, и приключения, и борьба добра со злом". В числе первых остросюжетную картину оценили Анфиса Черных, Александр Шепс и Мэрилин Керро, Александр Соколовский, Рената Пиотровски, Александр Асташенок и многие другие.