"Давно пора": бьющийся головой в смирительной рубашке Киркоров ошарашил россиян

В Сети появилось видео, на котором артист одет в смирительную рубашку. Филипп Киркоров выходит из себя, находясь в палате, и начинает биться головой об стену. Голос за кадром говорит о том, что место нахождения исполнителя неизвестно.
Оказалось, что у поклонников нет никаких причин беспокоиться за ментальное здоровье кумира. В психиатрической клинике его заперли по собственной воле, для съемок нового клипа. Совместная композиция с певицей MARUV появится на просторах Интернета уже завтра. Судя по всему, артист решил в очередной раз шокировать публику новым эпатажным образом.
Ранее пользователи активно раскритиковали Филиппа Киркорова за то, что он снялся в инвалидном кресле, отметив, что мысли иногда бывают материальны. Также некоторые посчитали кадры насмешкой над людьми с ограниченными способностями. Однако исполнитель относится к жизни и творчеству с юмором, а потому не замечает травли публики.
В этот раз волна неодобрения не меньше захлестнула Филиппа Бедросовича. "Ужас. Точно, и смех, и грех", "В страстную пятницу не надо так шутить", "Филипп, разве можно такое выпускать?", "Давно пора", "О, наконец, в психушке", "Жутковато", "Довели Филиппа", "Ну, реально в дурку пора", "Накаркаешь на себя, Филя", "И в коляске окажешься, и в психушку попадешь", "Мысли могут стать реальностью", – возмутились подписчики.
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