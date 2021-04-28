Вид Киркорова в инвалидной коляске всполошил народ: Это уже не смешно

Филипп Киркоров в личном блоге показал кадры из клиники.

На видео, которое певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте, его везет по коридору больницы сексапильная медсестра. Артист сидит в инвалидной коляске в желтом костюме, широкополой шляпе в тон и полосатом халате. В руках Филипп Киркоров держит красную розу.

Как оказалось, столь необычным видео музыкант анонсировал премьеру клипа, который выйдет на "Ютубе" в последний день апреля. Новый ролик на композицию "Забрала в свои сети" он записал в коллаборации с певицей MARUV.

Поклонники неоднозначно восприняли видео с Филиппом Киркоровым. Некоторые отметили, что с нетерпением ждут премьеры, а другие, наоборот, заявили, что артисту не стоит шутить со здоровьем. Как отметили многие, садиться в инвалидное кресло без необходимости – плохая примета.

"Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Говорят нельзя здоровому человеку на коляску садиться", "Хулиганишь?", "Плохая примета", "Психушка?", "Ты что в психушке", Не к добру, шутки здоровому мужику, в коляску садиться, да ещё и с применением вульгарщины, это не прилично как то и не смешно, и не интрегующе, а поворот люди ждут.. может оказаться не в ту сторону", – написали в комментариях.