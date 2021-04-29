"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита

В Сети появился неоднозначный снимок. Он вызвал оторопь у публики.

Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц поразила поклонников последними фотографиями. Она изменилась до неузнаваемости, а потому подписчикам остается только гадать, что же произошло. Некоторые полагают, что дело в излишней обработке снимков, другие же подозревают ее в злоупотреблении пластической хирургией.

Так или иначе, в комментариях Тату все чаще сравнивают с персонажами из мультфильмов и с трансвеститами. Накануне она опубликовала неоднозначную фотографию с премьеры без какой-либо подписи. Девушка снялась на фоне стоящего спиной Филиппа Киркорова. Очевидно, что сделала она это исподтишка и специально.

Порыв знаменитости совершенно не впечатлил подписчиков. Они посчитали, что Тата Блюменкранц готова сделать все, чтобы опубликовать фото хотя бы рядом со звездой. "Главное нафоткаться на фоне знаменитостей. Что-то ты сдала совсем", "Когда с тобой не хотят фотографироваться, а залить нужно", "Так тупо", "Сначала сзади, потом вместе с Бузовой. Главное, пристроиться", "Специально на их фоне фотографировалась? Зачем?", "Какой-то ерундой занимается", – возмутились они.

Мимо внешности дивы пользователи также не смогли пройти. "Ты реально стала похожа на транса", "Что за транс?", "Злой транс", "Что-то из утиных историй", "Транс", "Ты что, забыла как фотошопить?", "Дональд Дак какой-то", "Ворона", "Ужас", "Кошмар какой, что она с собой сделала", "Страшно даже", – недоумевали подписчики.