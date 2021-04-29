Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой

На днях Стас Пьеха в интервью раскрыл подробности своей борьбы с наркозависимостью.

Артист не скрывает, что в его жизни была темная полоса. В молодости певец злоупотреблял запрещенными препаратами, и у него ушло много лет на то, чтобы справиться с тягой к наркотикам. При этом музыкант не стыдится своего прошлого, наоборот, делает все, чтобы как можно больше людей знали о том, что может случиться, если "подсесть" на вещества.

В эфире ютуб-шоу "Откройте, Давид!" Стас Пьеха заявил, что однажды он две недели провел в туалете наедине с наркотиками. В тот момент болезнь достигла своего апогея, и артист уже ни перед чем не останавливался. Певец признался, что тогда часто писал девушкам с просьбой прислать ему "обнаженные" снимки.

Стас Садальский, судя по всему, выступает против подобных откровений от звезд отечественной эстрады. Комментируя признания Стаса Пьехи, артист отметил, что парню стоило бы выступать вместе с другой персоной нон грата последних дней. "Ему привет от Прокловой, им надо соединиться и спеть", – отрезал актер.

Напомним, в минувшие выходные Елена Проклова в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала, что в подростковом возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. Артистка призналась, что мужчина, имя которого она предпочла не называть, заставлял ее, 16-летнюю девушку, трогать его половой орган и пытался учить оральному сексу.