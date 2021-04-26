Состояние критическое: Пьеху обкололи препаратами перед выходом на сцену

Стас Пьеха выступал на шоу "Маска" на телеканале НТВ в образе Неваляшки. В воскресенье артиста рассекретили, и он покинул передачу. Певец признался, что в последние дни участие в шоу "Маска" далось ему особенно тяжело. Он не смог замаскировать свой голос из-за обострившихся недугов. Состояние было критическим.
Благодаря своему профессионализму Стас Пьеха смог до конца отработать номер, но членам жюри было понятно, что артисту плохо. Последнюю песню артист пел своим собственным голосом.
В своем "Инстаграм" Стас Пьеха признался, что для облегчения состояния врачи кололи ему гормоны. Астма обострилась у него из-за весенней аллергии.
"У меня была аллергическая астма, отеки, и эту песню я смог одолеть только со второго раза. Было слишком очевидно, что это я", – рассказал Стас Пьеха.
Артист признался, что завершение участия в передаче стало для него избавлением, так как ему стало слишком тяжело петь. Он был готов к тому, что его разоблачат. Стас Пьеха рассказал, что не смог до конца реализовать задуманный образ, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что судья программы Филипп Киркоров огрызнулся в адрес члена жюри Регины Тодоренко на одном из эфиров шоу "Маска". Певец обозвал ее сумасшедшей и попросил убрать ее.
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