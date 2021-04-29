Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость

Лия Ахеджакова прокомментировала откровения Елены Прокловой.

Скандал вокруг признаний актрисы не утихает уже который день. В минувшие выходные артистка призналась Лере Кудрявцевой, что подверглась сексуальным домогательствам в подростковом возрасте. Первый эпизод случился, когда Елене Прокловой было всего 12 лет. Когда девушке было 16, в нее влюбился известный артист, который позволил себе распускать руки, а также принуждал ее к оральному сексу. Домогательства продлились два года.

Откровения Елены Прокловой поделили российский шоу-бизнес на два лагеря. Одни – их меньшинство – пожалели актрису, отметив, что о таком стоит говорить, чтобы обезопасить молодое поколение от подобных эпизодов. Другие же, наоборот, затравили знаменитость, посчитав, что о таком стоит молчать, либо же говорить сразу, а не через 50 лет.

Ко второму лагерю присоединилась и Лия Ахеджакова. Артистка была в шоке от признаний Елены Прокловой. "Это мерзость!" – отметила звезда фильма "Служебный роман". Также актриса добавила, что подобные откровения – синоним всего современного телевидения, на котором продается все.

Напомним, несмотря на то, что Елена Проклова не называла имен своих обидчиков, многие подумали, что речь идет об Олеге Табакове. "Я знаю Олега Палыча, глубоко уважаю его и люблю. И считаю, что Проклова поступила просто омерзительно!" – добавила Лия Ахеджакова.