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Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость

Лия Ахеджакова прокомментировала откровения Елены Прокловой.
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Скандал вокруг признаний актрисы не утихает уже который день. В минувшие выходные артистка призналась Лере Кудрявцевой, что подверглась сексуальным домогательствам в подростковом возрасте. Первый эпизод случился, когда Елене Прокловой было всего 12 лет. Когда девушке было 16, в нее влюбился известный артист, который позволил себе распускать руки, а также принуждал ее к оральному сексу. Домогательства продлились два года.

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 Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Откровения Елены Прокловой поделили российский шоу-бизнес на два лагеря. Одни – их меньшинство – пожалели актрису, отметив, что о таком стоит говорить, чтобы обезопасить молодое поколение от подобных эпизодов. Другие же, наоборот, затравили знаменитость, посчитав, что о таком стоит молчать, либо же говорить сразу, а не через 50 лет.

Ко второму лагерю присоединилась и Лия Ахеджакова. Артистка была в шоке от признаний Елены Прокловой. "Это мерзость!" – отметила звезда фильма "Служебный роман". Также актриса добавила, что подобные откровения – синоним всего современного телевидения, на котором продается все.

Напомним, несмотря на то, что Елена Проклова не называла имен своих обидчиков, многие подумали, что речь идет об Олеге Табакове. "Я знаю Олега Палыча, глубоко уважаю его и люблю. И считаю, что Проклова поступила просто омерзительно!" – добавила Лия Ахеджакова.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 03:59 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Недайбог
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Ахеджакова просто старая лицемерная безмозглая ханжа, которая не понимает, какую психологическую травму на всю жизнь получают красивые девочки, ещё не подготовленные к взрослой сексуальной жизни, от взрослых мужиков-растлителей и насильников. Видимо, она никогда ничего подобного не испытывала, т.к. её никто и не пытался домогаться и растлевать из-за её врождённой некрасивости. Глупая она, прости господи, а туда же, осуждает... Молчала бы, старая уродливая калоша.
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