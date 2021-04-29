Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах дорогого человека

Лера Кудрявцева тяжело пережила потерю соведущего Александра Колтового, но на прощание с ним не пришла.

Журналист Александр Колтовой трагически погиб при крушении легкомоторного самолета еще в ноябре прошлого года. Его преждевременная смерть стала большим потрясением для родных и коллег. Лера Кудрявцева вспомнила, как ей позвонили журналисты и сообщили о случившемся.

Лера и Александр были коллегами по шоу "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ" и поддерживали приятельские отношения. Телеведущая сразу выразила глубокие соболезнования родственникам погибшего, однако на похороны соведущего не пошла. Спустя время блондинка объяснила, что хотела запомнить Колтового таким, каким он был при жизни. При этом знаменитость до сих пор тяжело переживает случившееся.

В ютуб-шоу "Лучше – Правду" телеведущая призналась, что при жизни Александр, увлекавшийся пилотированием самолетов, не раз звал ее полетать над столицей, однако Кудрявцева все не находила для этого времени. Теперь блондинка уверена, что таким образом высшие силы уберегли ее от трагедии.

Говоря о возрасте, ведущая "Секрета на миллион" призналась, что все время ведет с ним борьбу и старается всегда выглядеть на все сто. Однако блондинка понимает, что эта борьба не может быть вечной. Напомним, что сейчас телеведущей 49 лет. Лера Кудрявцева является мамой 31-летнего сына Жана и 2-летней дочери Марии.