Вломилась в самый жаркий момент: домработница-хамка обломала Кудрявцевой удовольствие

Ведущая Лера Кудрявцева столкнулась с хамским отношением домработницы. Она ведет себя слишком самоуверенно.

Телеведущая Лера Кудрявцева живет с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, в собственном загородном особняке в Подмосковье. Они купили двухэтажный коттедж, обшитый кирпичом, в 2014 году. Лера редко кого пускает в свое жилище. Она трепетно хранит уют домашнего очага и считает, что у ее дома есть особая аура, которую легко потревожить.

Но как выяснилось, в доме есть кому навести суету. В свежем интервью 49-летняя Лера Кудрявцева рассказала, что у нее есть деловая домработница, которая может без стука влететь в комнату и беспардонно высказать все, что думает о порядках в доме.

К примеру, однажды женщина с усердием отгладила до состояния атласа любимую жатую юбку Леры Кудрявцвой. При этом материал был сам по себе мятый, и сделать это было явно нелегко.

Также старательная домработница один раз отдраила микроволновку и сняла всю эмаль, так как на ней был один скол, пишет Пятый канал.

Иногда женщина позволяет себе читать нотации Лере Кудрявцевой даже при посторонних! Не удивительно, что ведущую Ксению Собчак на интервью Лера не стала звать в свой дом... Ведь такое отношение к своему работодателю – сущее хамство. Удивительно, как Кудрявцева все это терпит.

Однажды домработница вломилась в комнату, когда Лере Кудрявцевой делали массаж. В самый жаркий момент она испортила ей все удовольствие.

"Я лежу в комнате. Она влетает с какими-то тряпками и даже не стучится. Кричит: "Кайфуете, да? Ну хорошо вам, богатым!" — рассказала блондинка.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева упала дома и сломала крестец. Присматривать за ее ребенком нужно было особенно тщательно, ведь мать даже не могла встать с постели. Скорее всего, деловая домработница взяла какие-то обязанности на себя.