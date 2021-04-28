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"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах

"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах

Елена Проклова поведала Лере Кудрявцевой о страшных растлителях, носящих известные фамилии. Откровения шокировали публику и коллег.
прочитано 235 раз

Артистка довела ведущую до слез деталями своей жизни. Оказалось, что первую травму ей нанесли еще в 12 лет. Тогда она снималась в кино, а режиссер не оставлял ее ни на минуту. В отеле он постоянно распускал руки, а на все отказы юной звезды никак не реагировал. Однако на этом череда страшных событий не завершилась.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Спустя несколько лет, за ней начал ухаживать женатый артист, имя которого Елена Проклова отказалась произносить. Он пообещал ей подготовить ее к поступлению в училище, после чего увез в лес. Там он потребовал, чтобы актриса прочитала ему басню, а затем начались душераздирающие домогательства. По словам дивы, мужчина трогал ее "в разных местах" и склонял к интимной связи. Она никак не могла контролировать ситуацию.

После откровений Елена Проклова подверглась жесткой травле. Многие обвинили ее в неискренности и попытке напомнить о себе. Однако физиогномист Олег Воеводин не согласен с мнениями критиков. Он убежден, что актриса говорила совершенно откровенно. "Смотрела исподлобья, искала понимания", – утверждает эксперт.

Специалист подчеркнул, что в рассказе артистки нет никаких выдумок. Она сильно переживала во время повествования, о чем говорит ее мимика. В памяти знаменитости воспоминания всплывали так, как будто это было вчера. По словам Олега Воеводина, когда Елену Игоревну спросили о личности "растлителя", она просто растерялась и начала размышлять, как лучше поступить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 09:32 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

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Ну-ну..
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Простой вопрос зачем это было сделано через 60 лет и для чего ?
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