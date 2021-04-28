"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах

Елена Проклова поведала Лере Кудрявцевой о страшных растлителях, носящих известные фамилии. Откровения шокировали публику и коллег.

Артистка довела ведущую до слез деталями своей жизни. Оказалось, что первую травму ей нанесли еще в 12 лет. Тогда она снималась в кино, а режиссер не оставлял ее ни на минуту. В отеле он постоянно распускал руки, а на все отказы юной звезды никак не реагировал. Однако на этом череда страшных событий не завершилась.

Спустя несколько лет, за ней начал ухаживать женатый артист, имя которого Елена Проклова отказалась произносить. Он пообещал ей подготовить ее к поступлению в училище, после чего увез в лес. Там он потребовал, чтобы актриса прочитала ему басню, а затем начались душераздирающие домогательства. По словам дивы, мужчина трогал ее "в разных местах" и склонял к интимной связи. Она никак не могла контролировать ситуацию.

После откровений Елена Проклова подверглась жесткой травле. Многие обвинили ее в неискренности и попытке напомнить о себе. Однако физиогномист Олег Воеводин не согласен с мнениями критиков. Он убежден, что актриса говорила совершенно откровенно. "Смотрела исподлобья, искала понимания", – утверждает эксперт.

Специалист подчеркнул, что в рассказе артистки нет никаких выдумок. Она сильно переживала во время повествования, о чем говорит ее мимика. В памяти знаменитости воспоминания всплывали так, как будто это было вчера. По словам Олега Воеводина, когда Елену Игоревну спросили о личности "растлителя", она просто растерялась и начала размышлять, как лучше поступить.