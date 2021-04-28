"Выгнал бы половину": Дибров призвал убрать бездельников с телевидения

Дмитрий Дибров считает, что на телевидении должны оставаться лишь те, кто любит работать.

Дмитрий Дибров знает о телевидении практически все – недавно он выпустил новую книгу под названием "Раб лампы", которая еще раз подтвердила масштабность его знаний. Журналист заявил, что считает телевидение бессмертным, и ничто не может его заменить, так как в современном мире именно оно является прямым аналогом религии. При этом Дмитрий Дибров считает, что эта сфера требует больших изменений.

Для перестройки телевидения, по мнению Диброва, в первую очередь необходимы деньги, так как малобюджетные проекты там просто не выживают. Также журналист заявил, что, будь его воля, он бы выгнал половину телевизионщиков, которые занимаются не своим делом. Что касается людей, по-настоящему любящих свою работу, то они получили бы от Диброва полный карт-бланш – об этом он рассказал в интервью "Собеседнику".

Журналист хотел быть дать развернуться на телевидении тем коллегам, которые делают достойную работу, однако он понимает, что с таким подходом к руководству его никто не подпустит. Ведущий считает очень одаренными режиссерские работы Болтенко или Эрнста – именно такое кино нужно пускать в эфир в прайм-тайм, однако сейчас для массового зрителя в пятницу вечером показывают совсем другие фильмы.

Напомним, что Дибров был одним из тех, кто стоял у истоков российского телевидения в последнем десятилетии прошлого века. А недавно Дмитрий Дибров стал гостем ютуб-шоу "Начало", где рассказал об отношениях со своей молодой супругой.