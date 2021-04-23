"Вернется": Дибров надеется на благоразумие молодой жены

Дмитрий Дибров старше жены Полины на 29 лет, но полностью уверен в том, что она всегда предпочтет его всем остальным поклонникам.

Телеведущий стал героем ютуб-шоу "Начало" и откровенно рассказал ведущей и всем зрителям о своих взаимоотношениях с молодой избранницей. В последнее время жена журналиста стала очень социально активна: организовала свой женский клуб, начала посещать различные мероприятия. Но, оказалось, что этот факт нисколько не смущает 61-летнего шоумена: Дмитрий Дибров уверен, что после любого вечера в приятной компании жена все равно вернется к нему, ведь другого такого просто нет.

Сама Полина тоже не ревнует звездного мужа. Женщина всегда точно знает, где находится Дмитрий: обычно он либо на работе, либо занят своими книгами. Со стороны кажется, что в этой красивой паре царит настоящая идиллия. Впрочем, ранее жена телеведущего признавалась, что и у них не все всегда бывает гладко.

Супруги убеждены, что разница в возрасте не мешает их отношениям. Их брак во многом напоминает связь отца и дочери. Полина вышла замуж за журналиста совсем юной и за 12 лет брака мужчине удалось воспитать из нее идеальную жену. Сам Дмитрий Дибров признается, что никогда не кричит на любимую и, конечно же, не поднимает руку. Телеведущему достаточно строго посмотреть на мать своих детей, и вопрос снимается сам собой.

Напомним, пара воспитывает трех сыновей и ничего не жалеет ради их образования. Дмитрий Дибров уверен, что мальчики растут очень талантливыми и пойдут по его стопам.