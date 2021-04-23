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"Столько пить, столько курить": перенесший инсульт Дибров опасается за здоровье детей

"Столько пить, столько курить": перенесший инсульт Дибров опасается за здоровье детей

Телеведущий волнуется, что из-за возраста не сможет обеспечить наследников всем необходимым.
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Он стал героем последнего выпуска программы Ириной Безруковой "Начало". Дмитрий Дибров рассказал, что искренне боится за своих детей. Он благодарен тому, что в современном мире активно развивается благотворительность, но это не до конца лишает его тревоги. Ведущий сообщил, что когда у него случился инсульт, он понимал, почему это произошло. "Столько пить, столько курить", – посетовал он.

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Телеведущий отметил, что тогда все было заслуженно, но дети не должны страдать из-за недостатков родителей. Он переживает, что неприятности могут случиться еще раз. Несколько лет назад в их особняке произошло страшное. Пожар охватил помещение, а в его голове была лишь одна мысль: нужно бежать и спасать малышей.

Также звезда осознает, что в обеспеченных семьях дети нередко имеют пагубные пристрастия. Сегодня Дибров видит лишь один выход из ситуации. Он старается объяснить наследникам, что в мире есть много удивительных вещей, которые не наносят вреда здоровью.

Дмитрий Дибров совершенно спокоен за свою молодую супругу. Он поведал Ирине Безруковой, что отпускает ее на встречи с мужчинами без какой-либо задней мысли. Ведущий понимает, что Полине может кто-то приглянуться, но убежден: такого как он, возлюбленная не найдет, и она это понимает.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 11:08 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Диброва дебютировали на подиуме

комментарии

Ответить:

Гость706405
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Он оставит хорошее наследство малолетним деткам,как папа Олег Табаков.
Гость696662
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Конечно такого денежного мешка да ещё с 3-мя детьми она уже не найдёт , что нашла в 18 лет тем уж и будет пользоваться . А да , у них же большое и светлое чувство , неподвластное простым людям . Верим, все именно так!
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