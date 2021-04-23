"Столько пить, столько курить": перенесший инсульт Дибров опасается за здоровье детей

Телеведущий волнуется, что из-за возраста не сможет обеспечить наследников всем необходимым.

Он стал героем последнего выпуска программы Ириной Безруковой "Начало". Дмитрий Дибров рассказал, что искренне боится за своих детей. Он благодарен тому, что в современном мире активно развивается благотворительность, но это не до конца лишает его тревоги. Ведущий сообщил, что когда у него случился инсульт, он понимал, почему это произошло. "Столько пить, столько курить", – посетовал он.

Телеведущий отметил, что тогда все было заслуженно, но дети не должны страдать из-за недостатков родителей. Он переживает, что неприятности могут случиться еще раз. Несколько лет назад в их особняке произошло страшное. Пожар охватил помещение, а в его голове была лишь одна мысль: нужно бежать и спасать малышей.

Также звезда осознает, что в обеспеченных семьях дети нередко имеют пагубные пристрастия. Сегодня Дибров видит лишь один выход из ситуации. Он старается объяснить наследникам, что в мире есть много удивительных вещей, которые не наносят вреда здоровью.

Дмитрий Дибров совершенно спокоен за свою молодую супругу. Он поведал Ирине Безруковой, что отпускает ее на встречи с мужчинами без какой-либо задней мысли. Ведущий понимает, что Полине может кто-то приглянуться, но убежден: такого как он, возлюбленная не найдет, и она это понимает.

