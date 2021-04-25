"Колобок на ножках": Галкин незаметно снял изменившуюся Пугачеву

Супруг Примадонны поделился семейным видео. Максим Галкин исподтишка направил камеру на Аллу Пугачеву.

В инстаграм-канале Максима Галкина кадры с участием детей пользуются особой популярностью. В связи с этим комик периодически записывает ролики в семейном кругу и публикует их в Сети на потеху фанатам. На недавнем видео юмориста появилась и Примадонна. Максим Галкин снимал непоседливого сына Гарри и как бы невзначай навел камеру на Аллу Пугачеву.

Народная артистка СССР вышла на прогулку в молодежном образе: укороченных обтягивающих джинсах и белой куртке, надетой поверх гламурной черной блузы. Эффектный имидж разительно поменял Аллу Пугачеву — от неуклюжей и прячущейся в балахонах певицы не осталось и следа. Однако стильный наряд звезды затмил ее юный наследник, во время съемки видео он прятался от знаменитых родителей в объемной куртке и напевал песню Niletto "Любимка".

Пользователи Сети оставили восторженные комментарии о дружном семействе артистов, подрастающем Гарри и изменившейся Алле Пугачевой. "Вы такие настоящие", "Что там за мумия старая рядом ходит?", "Колобок на ножках", "Гарри — весельчак", "Прелесть какая!", "Алла Борисовна стильная, супер", "Как у вас весело", "Вы большой пример для подражания", "Алла вообще модница, молодец" — написали россияне к публикации Максима Галкина.