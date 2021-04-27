Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс

Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты уже больше десяти лет. У пары двое детей.

По словам актрисы, к семейной жизни она оказалась совершенно не готова. Как отметила звезда, брак стал для нее настоящим испытанием, особенно в первые несколько лет. Как оказалось, ей пришлось многому учиться, особенно по части того, что касалось хозяйства.

Елизавета Боярская отметила, что, когда жила с родителями, ее не просили убираться, готовить или помогать с какими-то другими бытовыми делами. В отчем доме подобные вопросы были на плечах мамы, актрисы Ларисы Луппиан. "Когда я вдруг окунулась в семейную жизнь, для меня это оказалось жутким стрессом", – призналась артистка.

При этом Елизавета Боярская отметила, что Максим Матвеев отнесся к ней с пониманием. Он подбадривал девушку и верил в то, что рано или поздно у нее все получится. Сейчас, заявила актриса, супруги поровну делят домашние обязанности. Муж может не только сходить в магазин, но и приготовить обед, погладить, уложить детей спать.

Напомним, у пары подрастают двое детей – девятилетний Андрей и двухлетний Григорий. В прошлом году, когда вся страна села на карантин из-за коронавируса, Елизавета Боярская призналась, что чуть не сошла с ума в четырех стенах. Мойка, готовка, стирка, глажка, дети, игры, учеба – семейные обязанности отнимали все ее время. "Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша", – поделилась тогда артистка.