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Шоу-бизнес
Бросивший возлюбленную Козловский разоткровенничался о романе с Боярской

Бросивший возлюбленную Козловский разоткровенничался о романе с Боярской

Данила Козловский стал новым гостем программы "А поговорить?". Звезда рассказала о нежных отношениях с Елизаветой Боярской.
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Лиза и Даня вместе учились. Слухи об их студенческом романе ходили давно, но сами актеры старательно избегали данной темы. Однако в беседе с Ириной Шихман знаменитость не стала отпираться: у ребят действительно были нежные чувства друг к другу.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Журналистка уточнила у Данилы Козловского, с кем он крутил романы во время учебы. Поначалу гость программы отпирался, отмечая, что о его прошлых отношениях всем и так все известно. "С Лизкой!" – выпалила Ирина Шихман. "Ты сама это сказала", – лукаво отметил артист.

По словам знаменитости, у него до сих пор остались чувства к однокурснице, правда, исключительно товарищеские. Данила Козловский добавил, что бесконечно любит и уважает Елизавету Боярскую, тем более, что сейчас они часто встречаются на съемочной площадке и на сцене.

Актер добавил, что в крахе их романтических отношений никто не виноват. По словам звезды, просто иногда так случается, что двое перестают быть парой, но продолжают мирно общаться.

Стоит отметить, ранее о романе Данилы Козловского и Елизаветы Боярской рассказала экс-супруга артиста Уршула Малке. По словам девушки, они с Лизой всегда будут конкурентками – и как актрисы, и как женщины.

Напомним, в беседе с Ириной Шихман Данила Козловский признался, что оставил мать своего ребенка Ольгу Зуеву. Пара была вместе около пяти лет, однако их отношения закончились вскоре после появления на свет общей дочери. Актер не стал раскрывать причины разрыва, но отметил, что поступил с Олей подло.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 19:28 Источник: А поговорить? ✓ Надежный источник
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