"Смотри, какие сиськи": отношения Шепелева с детьми потрясли россиян

Телеведущий признался, что наследники очень быстро меняются. Их разговоры уже перестали быть детскими.

Недавно Дмитрий Шепелев снова стал папой. Его жизнь изменилась, а многие отметили, что он стал выглядеть намного счастливее. Известно, что малыша родители назвали Тихоном. Однако пока малыш лишь радует маму с папой, у пары есть еще двое детей.

Сейчас возлюбленные воспитывают Платона, сына Дмитрия от первого брака с Жанной Фриске, а также маленькую дочку Екатерины Тулуповой, Ладу. Дети нашли общий язык, а теперь потихоньку вместе привыкают к наличию еще более маленького члена семьи. По словам телеведущего, после появления братика старшие наследники стали быстро взрослеть. Они часто веселят его интересными заявлениями и совсем недетскими шутками.

Так, недавно Лада рассказала ему, что хочет поскорее стать взрослой, чтобы иметь собственное личное пространство. Все дело в том, что она мечтает о щеколде на двери, чтобы запираться от родственников. "Буду маленькой девочкой с большой щеколдой!" – заявила отчиму девочка. Он сообщил, что ему невероятно смешно и неловко после таких фраз.

Сын Жанны Фриске заставляет Дмитрия Шепелева каждый раз сомневаться в том, взрослый он или еще совсем ребенок. Платон периодически говорит: "Смотри, какие сиськи", – а сразу после просит папу помочь ему сходить в туалет. "Ну, вот как?" – смеется шоумен.