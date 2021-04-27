Зудина поставила точку в грязном скандале с Прокловой: Надо обсуждать не на шоу за деньги

Марина Зудина высказалась по поводу откровений Елены Прокловой, которая вспомнила о домогательствах известных мужчин.

По словам актрисы, когда ей было 16 лет, в нее влюбились сразу два именитых актера. Один из них увел ее в лес, где схватил за грудь и заставил взять его за половой орган. Несмотря на то, что Елена Проклова не называла имен, многие подумали, что речь идет об Олеге Табакове, и в итоге Марине Зудиной пришлось отбиваться от вопросов.

Накануне вдова артиста назвала Елену Проклову пожилой женщиной, которая решила попиариться на гнусной теме. Однако народ не отстал от актрисы, в итоге ей пришлось даже отключить комментарии под некоторыми постами в своем инстаграм-аккаунте.

Впрочем, Марина Зудина не сдержалась и в очередной раз высказалась по поводу грязного скандала. Артистка отметила, что такими женщинами, как она и Елена Проклова, невозможно воспользоваться, все совершается лишь по взаимному согласию.

Также вдова Табакова решила поставить точку в этом вопросе, отметив, что не понимает, почему все пишут ей, ведь Проклова имен не называла. Она попросила больше не обсуждать с ней эту ситуацию.

"Есть родственники у других мужчин артистов, которые с ней снимались. Поэтому на своей странице я это больше не обсуждаю, не вижу смысла. Это не ко мне. Эти проблемы надо обсуждать в психологами. Точно не в шоу и за деньги. Это все (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Марина Зудина.