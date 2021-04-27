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27 апреля
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По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии

По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии

Дана Борисова разоткровенничалась после того, как узнала о похожей истории Елены Прокловой.

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Телеведущая рассказала, что не единожды сталкивалась с грязными приставаниями мужчин. Похабные предложения юной Дане Борисовой делала ее начальник.

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Елена Игоревна Проклова актриса

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

С сексуальным насилием звезда столкнулась, когда ей уже исполнилось 18 лет. Руководитель под разными предлогами звал девушку к себе "на ковер". В кабинете, оставшись один на один, похотливый мужчина позволят себе лишнее. А на корпоративах начальник лапал Дану Борисову.

Светская львица призналась, что ей было очень противно, и она чувствовала себя загнанной в угол. По ее словам, коллеги знали о ее ситуации, но только подсмеивались. В жизни Даны Борисовой еще не раз были подобные ситуации. По сей день знаменитость вспоминает те случаи с содроганием.

Высказалась звезда и о недавних откровениях актрисы Елены Прокловой. Ранее артистка призналась, что много лет назад, когда она была несовершеннолетней, к ней домогался женатый мужчина. Многие коллеги и обыватели осудили звезду театра и кино за признания, но Дана Борисова поддержала. Она убеждена, что о таких случаях нельзя молчать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 15:28 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

Гость698090
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Ну-ну, теперь эта алкоголичка, под кодовым названием"светская львица", только очень потрёпанная..Кто следующая?Теперь пойдут по ТВ-шоу, только пусть очередь соблюдают, не все сразу)
Гость712495
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Это чудо тоже дуда же. Не львица, а светская под.....а и объявляла об этом видать под чудотворными средствами
Гость712470
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Кк
Гость703622
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*светская львица* дана борисова - это оксюморон!
нарская, ты опять накирялась?
1

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