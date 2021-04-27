По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии

Дана Борисова разоткровенничалась после того, как узнала о похожей истории Елены Прокловой.

Телеведущая рассказала, что не единожды сталкивалась с грязными приставаниями мужчин. Похабные предложения юной Дане Борисовой делала ее начальник.

С сексуальным насилием звезда столкнулась, когда ей уже исполнилось 18 лет. Руководитель под разными предлогами звал девушку к себе "на ковер". В кабинете, оставшись один на один, похотливый мужчина позволят себе лишнее. А на корпоративах начальник лапал Дану Борисову.

Светская львица призналась, что ей было очень противно, и она чувствовала себя загнанной в угол. По ее словам, коллеги знали о ее ситуации, но только подсмеивались. В жизни Даны Борисовой еще не раз были подобные ситуации. По сей день знаменитость вспоминает те случаи с содроганием.

Высказалась звезда и о недавних откровениях актрисы Елены Прокловой. Ранее артистка призналась, что много лет назад, когда она была несовершеннолетней, к ней домогался женатый мужчина. Многие коллеги и обыватели осудили звезду театра и кино за признания, но Дана Борисова поддержала. Она убеждена, что о таких случаях нельзя молчать.