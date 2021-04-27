"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Звезда картины Александра Митты "Гори, гори, моя звезда" Владимир Наумов пристыдил Елену Проклову после ее откровений и заявил, что она могла бы легко отказаться от близости, раз ей это было так неприятно. Теперь обвинять кого-либо поздно.
Более того, Наумов заявил, что Проклова совершенно неинтересна ему, к тому же, он ей не верит. Актер допускает, что коллега просто приврала.
"Все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все", – приводит слова Наумова "МК".
Напомним, признание в сексуальных домогательствах Елена Проклова вывалила на всю страну в эфире передачи "Секрет на миллион" на НТВ.
Первый раз беда случилась, когда Прокловой было 12 лет. Коллега на съемках распускал руки и склонял ее к близости. Когда ей было уже 16, другой кинематографист завел ее в лес и заставлял трогать его половой орган.
К слову, в тот период, о котором говорила Елена Проклова, с ней работали актеры Михаил Ефремов, Олег Табаков. На вопрос, кто именно мог приставать к Прокловой, Александр Митта не ответил и даже разозлился и бросил трубку.
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