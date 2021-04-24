Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой

Месяц назад шоумен и его возлюбленная Екатерина Тулупова вновь стали родителями. У пары появился общий ребенок – сынишка Тихон. Дмитрий Шепелев признался, что появление в доме новорожденного многое изменило. Например, из его отношений с зазнобой совсем исчез флирт, которого и до этого было немного.
Шепелев и Тулупова перестали отправлять друг другу игривые сообщения и пикантные фото. В таких проявлениях романтики Дмитрий не испытывает особой потребности, однако их отсутствие немного ощущается. "Ясно понимаешь – вычеркнули", – поделился телеведущий В "Интстаграм".
Чтобы немного разнообразить будни и спасти отношения от убивающих их рутины, Дмитрий пригласил Екатерину на свидание. Влюбленные захотели побыть только вдвоем.
Оставив детей, судя по всему, на няню, Шепелев и Тулупова рванули в кинотеатр. В зале Дмитрий и Екатерина были только вдвоем. "Спасибо, что никто не пришел и мы наслаждались фильмом в сладком одиночестве. Личный кинотеатр – это конечно жирная идея! Ну что же, когда-нибудь!" – написал телеведущий в "Сторис".
Влюбленные смотрели фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом. Картину Шепелев назвал грандиозной. "Умылся слезами", – честно сказал Дмитрий.
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона. Первенца шоумену родила Жанна Фриске. У телеведущего есть падчерица Лада – дочь Екатерины от предыдущих отношений.
Популярные темы форума
Не люблю себя
Какое ваше любимое имя ?
Ваш любимый продукт.
Натуся снова обрила свои яйца.
Гастеры
Скоро лето ☺
Патриархат? За или против?
Наталья снова сбрила шерсть с яиц
Друзья и враги
Инопланетяне подсказали