"Сногсшибательна!": Брежнева в бикини возбудила россиян

Артистка показала в своем инстаграм-аккаунте откровенное фото в купальнике. Она рассказала, что для нее большое счастье – находиться рядом с двумя дочерьми во время их каникул.
На снимке Вера Брежнева позирует с ниспадающими на плечи волосами на фоне морского пейзажа. Подписчики пришли к выводу, что в свои 39 лет исполнительница прекрасно выглядит. Многих публикация звезды возбудила на комплименты. "Красотка", "Сногсшибательна", "Шикарная фигура".
Напомним, 30 марта старшая наследница Веры Брежневой отметила 20-летие. Поклонники знаменитости считают, что Соня Киперман очень похожа на свою звездную мать.
Как писали "Дни.ру", недавно состоялся большой сольный концерт Веры Брежневой в Москве. Это было первое масштабное выступление певицы после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Исполнительница активно опрашивала своих подписчиков, которые выбирали, какие хиты должны прозвучать на концерте.
Ранее поклонники хотели узнать у Веры Брежневой секрет идеальной фигуры и хорошие средства для похудения. Артистка же дала понять любопытным, что в этом вопросе им могут помочь только специалисты – психолог и диетолог. Как писали "Дни.ру", певица вместе с семьей придерживается правильного питания.
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