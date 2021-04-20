"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов не захотел танцевать под хит, который исполнила его бывшая жена Ольга Бузова.

Друг футболиста блогер Михаил Литвин решил подшутить над Дмитрием Тарасовым. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавное видео. В ролике спортсмен сидит на стуле, а Литвин рядом задорно пляшет под хит "Мало половин", который исполнила Ольга Бузова.

Творчество бывшей жены не вызвало у Тарасова никакого энтузиазма. Несмотря на зажигательные танцы друга, он продолжил сидеть с телефоном и лишь скривился, услышав голос экс-избранницы. Подписчики стали иронизировать над футболистом и даже написали, что с такими друзьями врагов ему не нужно. Кто-то также заметил, что Тарасова воспринимают только как бывшего Бузовой – об этом написал "StarHit".

Напомним, что пара певицы и футболиста распалась еще в 2016 году. Сначала в прессе появились слухи о том, что Дмитрий Тарасов встречается с моделью Анастасией Костенко, которые затем нашли подтверждение. Футболист развелся с Бузовой и женился на новой избраннице, с которой теперь уже воспитывает двоих дочерей.

Спортсмен активно ведет своей микроблог в "Инстаграм" и не стесняется демонстрировать свою личную жизнь, хотя в прежних отношениях был против публичности. Недавно Ольга Бузова даже высмеяла бывшего мужа за это, заявив, что в его аккаунте столько личных фото, сколько у нее не было никогда.