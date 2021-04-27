Внутричерепное давление и нашатырь: Пьеха пожаловался на тяжелое состояние после участия в шоу "Маска"

Необычный костюм доставил исполнителю массу неприятностей.

Маска неваляшки стала одной из самых запоминающихся на шоу. Однако тяжелый шар был выбором самого Стаса Пьехи. Он не хотел быть одним из животных, так как сами образы казались ему банальными. Артисту хотелось чего-то абсолютно нового.

Неваляшка действительно стала ярким персонажем. Однако из-за неповоротливости костюма у певца практически отсутствовала возможность двигаться и использовать жесты. Основной задачей было просто выступить в нем, так как, вопреки всем слухам, ни вентилятора, ни стула внутри у Стаса не было. "Внутреннее содержание невозможно разгадать по внешней оболочке, как и у меня", – смеется певец, объясняя свой выбор.

Вдобавок ко всему, Стасу Пьехе понравился лейтмотив того, что неваляшка – игрушка, которая никогда не падает до конца и всегда встает в исходное положение. Он увидел связь с самим собой, а потому уже просто не мог отказаться от нее. Продюсеры передачи изначально продумали, что если артисту станет плохо, он должен поднять руку вверх.

Такое произошло лишь однажды. Тогда у исполнителя поднялось внутричерепное давление. Ему было нечем дышать в маске, стало очень жарко. Он закончил выступление, и перед глазами образовалась темнота. Пьеха не видел ничего перед собой, его отвели за сцену и дали подышать нашатырем. Через десять минут Неваляшка снова была на сцене.

