"У нас были огромные переписки": Пьеха проговорился о близости с Валерией

Шоу "Маска" постоянно держит всех в напряжении. В минувшее воскресенье стало известно, что в костюме Неваляшки выступал Стас Пьеха.

Концертные номера персонажа артиста высоко оценивали каждую программу. Жюри понимали, что под костюмом скрывается кто-то крайне талантливый и обаятельный. Догадок у судей было много. Филипп Киркоров пришел в такой восторг в финале шоу, что заявил, что хочет дружить с Неваляшкой и в реальной жизни.

Оказалось, что об участии артиста в программе не знали даже самые близкие. Труднее всего ему давалась постоянная жизнь во лжи. Мать и сестра в какой-то момент начали осознавать, что под костюмом Неваляшки скрывается именно он. Ко всему прочему, Стас Пьеха сильно страдает от сезонной аллергии. Когда болезнь начала проявляться, скрывать голос стало еще более непростой задачей.

Пересекаться с членами жюри артисту не пришлось, так как он почти не посещает светские мероприятия. Он не смог приехать даже на день рождения своей близкой приятельницы Валерии, так как в этот момент находился на гастролях. Почти все свободные дни певец тратит на то, чтобы восстановиться после выступлений.

Стас Пьеха сожалеет, что ему приходилось обманывать Валерию. "У нас были огромные переписки", – признался он. Все дело в том, что артистка подозревала, что он – Неваляшка и интересовалась его мнением. Стас придумывал версии и долго обсуждал происходящее со звездой. Однако поступить иначе он не мог.