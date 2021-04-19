Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами

Светская львица рассказала, что на самом деле думает телеведущая о коллеге. Виктория Боня считает, что слава и популярность Ольги Бузовой не дают спокойно спать ее экс-соведущей по шоу "Дом-2".
По мнению модели, Ксения Бородина не способна радоваться за других. Она заявила, что заметила, что когда к Ольге Бузовой пришел громкий успех, ее коллегу просто выворачивало из себя. Блестящая карьера артистки в шоу-бизнесе для Бородиной как кость в горле, убеждена Боня.
Теледива считает, что у ведущей телестройки, несмотря на собственный успех, есть внутренние комплексы, которые та не признает. Отметим, что Ольге Бузовой и впрямь есть, чему позавидовать. Путь от рядовой участницы реалити-шоу до ведущей, певицы и актрисы кого-то вдохновляет, а кого-то заставлять злиться и ненавидеть артистку.
Отметим, что отношения Виктории Бони и Ксенией Бородиной тоже довольно натянуты. Причиной стала пандемия коронавируса. Модель посчитала ее заговором, а ведущая восприняла эпидемию COVID-19 очень серьезно. Ксения Бородина высмеяла коллегу за ее точку зрения.
Что касается Ольги Бузовой, то недавно она заявила, что покончила с "Домом-2" навсегда. Звезда больше не будет вести реалити-шоу.
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