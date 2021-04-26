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"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой

В эфире шоу "Секрет на миллион" Елена Проклова заявила, что детстве пережила домогательства взрослых мужчин.
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По словам артистки, впервые она столкнулась с неуместным вниманием, когда ей было 12 лет. Режиссер картины, в которой подросток снималась, делал ей непристойные предложения, а также распускал руки.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Когда Елена Прокловой было 16 лет, она стала объектом вожделения известного актера, который был значительно ее старше. По словам артистки, он отвел ее в лес, клал руки на грудь и заставлял трогать его половой орган.

Откровения Елены Прокловой многим пришлись не по душе. Например, Яна Поплавская посчитала, что подобные вещи можно рассказывать только духовнику или врачу, а не на всю страну. Плюнул в актрису и Стас Садальский, который отметил, что подобными заявлениями она себя лишь опозорила.

Популярный блогер Ника Белоцерковская, наоборот, встала на сторону Елены Прокловой. Она грубо обругала всех, кто затравил актрису в Сети. Знаменитость заявила, что ее повергла в шок реакция людей на историю с педофилом.

"Да плевать миллион раз на мотивы, которыми она руководствовалась, рассказывая о произошедшем. Это настолько несоразмерно с тем, О ЧЕМ она говорит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала блогер.

Ника Белоцерковская плюнула в Яну Поплавскую, которая пристыдила Елену Проклову за откровения. "Злые животные не в состоянии даже близко понять, насколько таким историям необходима публичность", – считает предпринимательница. Блогер уверена, что осуждающие должны помнить о своих детях, с которыми может случиться подобное.

"И да, любой педофил должен сидеть в тюрьме и желательно с порванной * * * , вне зависимости от того, сколько господь ему отсыпал талантов и насколько он умело изображал милейшего "человека", – подчеркнула Белоцерковская.

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Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 19:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость697721
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Грязная старая тварь.Об умерших или хорошо,или ничего.Эта <цензура> понимает,что те,кого нет,не возразят.<цензура> она.
Гость698090
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Гость694512
Отвратительное было зрелище слушать рассказ женщины в морщинах о гадостях, произошедших с ней 50 лет назад. Нужно же иметь какое- достоинство и гордость! Даже, если и было, зачем говорить об этом сейчас? Не стыдно перед дочерьми? Очень неприятно.
Так Проклова же сказала, что в кредите ей отказали, а дочери нужна квартира.А ещё одна любительница кувыркаться с женатыми мужиками Васильева сказала, что за участие в этой передаче большой гонорар.Вот Проклова и решила открыть свой "секрет".
Гость694512
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Отвратительное было зрелище слушать рассказ женщины в морщинах о гадостях, произошедших с ней 50 лет назад. Нужно же иметь какое- достоинство и гордость! Даже, если и было, зачем говорить об этом сейчас? Не стыдно перед дочерьми? Очень неприятно.
Гость698090
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Ну раз Проклова сказала А, пусть говорит <цензура>.А то с ней столько артистов снималось, Дуров, Быков,Ледогоров, Табаков, Даль, теперь каждого можно с ..овном смешать, подозревая в педофилии.И все, к сожалению, покойные, некого на радость Белоцерковской в тюрьму сажать.
Гость711400
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Уж коли замахнулась, то бей. Полностью согласна с Поплавской. Некрасивый поступок.
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