"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой

В эфире шоу "Секрет на миллион" Елена Проклова заявила, что детстве пережила домогательства взрослых мужчин.

По словам артистки, впервые она столкнулась с неуместным вниманием, когда ей было 12 лет. Режиссер картины, в которой подросток снималась, делал ей непристойные предложения, а также распускал руки.

Когда Елена Прокловой было 16 лет, она стала объектом вожделения известного актера, который был значительно ее старше. По словам артистки, он отвел ее в лес, клал руки на грудь и заставлял трогать его половой орган.

Откровения Елены Прокловой многим пришлись не по душе. Например, Яна Поплавская посчитала, что подобные вещи можно рассказывать только духовнику или врачу, а не на всю страну. Плюнул в актрису и Стас Садальский, который отметил, что подобными заявлениями она себя лишь опозорила.

Популярный блогер Ника Белоцерковская, наоборот, встала на сторону Елены Прокловой. Она грубо обругала всех, кто затравил актрису в Сети. Знаменитость заявила, что ее повергла в шок реакция людей на историю с педофилом.

"Да плевать миллион раз на мотивы, которыми она руководствовалась, рассказывая о произошедшем. Это настолько несоразмерно с тем, О ЧЕМ она говорит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала блогер.

Ника Белоцерковская плюнула в Яну Поплавскую, которая пристыдила Елену Проклову за откровения. "Злые животные не в состоянии даже близко понять, насколько таким историям необходима публичность", – считает предпринимательница. Блогер уверена, что осуждающие должны помнить о своих детях, с которыми может случиться подобное.

"И да, любой педофил должен сидеть в тюрьме и желательно с порванной * * * , вне зависимости от того, сколько господь ему отсыпал талантов и насколько он умело изображал милейшего "человека", – подчеркнула Белоцерковская.