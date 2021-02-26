"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой

Елена Проклова никогда не скрывала, что она обожает мужчин, а мужчины обожают ее. Актриса всегда с легкостью заводила романы, причем ее не смущал даже статус ухажера. По словам артистки, она всегда выбирала для любви самых ярких, а вот в брак вступала с теми, в кого верила.

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