"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой

Уже в 16 лет девушка не стеснялась спать с женатым Олегом Табаковым. От него она даже сделала аборт, так как не захотела рушить его семью с Людмилой Крыловой. Вскоре артистка выскочила замуж за режиссера-документалиста Виталия Мелик-Карамова и родила дочь Арину. Однако союз продержался недолго.
Следующим звездным мужчиной в "коллекции" Елены Прокловой стал Олег Янковский, тоже женатый. По словам артистки, у них были серьезные отношения – они даже вместе гуляли с его сыном Филиппом и ее Ариной. Правда, актриса не решилась уводить знаменитость из семьи.
На съемках фильма "Будьте моим мужем" Елена Проклова закрутила роман с Андреем Мироновым. Женатый на Ларисе Голубкиной артист не смог устоять перед чарами партнерши по площадке и без раздумий прыгнул к ней в койку. Конечно же, супруга все узнала и даже приехала "с инспекцией". "Миронов испугался, Андрюшка был трус", – отметила Проклова.
Впрочем, не удивительно, что мужчины не могли совладать с собой. Об актрисе ходили легенды. Режиссер Леонид Монастырский, с которым у нее был роман, называл артистку рукоположенной гейшей. Даже Андрон Кончаловский умолял ее вернуться к нему спустя полгода после окончания романа – не мог забыть.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Мужчины делятся на нелюдей и людей