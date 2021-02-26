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"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Проклова никогда не скрывала, что она обожает мужчин, а мужчины обожают ее. Актриса всегда с легкостью заводила романы, причем ее не смущал даже статус ухажера. По словам артистки, она всегда выбирала для любви самых ярких, а вот в брак вступала с теми, в кого верила.
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Уже в 16 лет девушка не стеснялась спать с женатым Олегом Табаковым. От него она даже сделала аборт, так как не захотела рушить его семью с Людмилой Крыловой. Вскоре артистка выскочила замуж за режиссера-документалиста Виталия Мелик-Карамова и родила дочь Арину. Однако союз продержался недолго.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Следующим звездным мужчиной в "коллекции" Елены Прокловой стал Олег Янковский, тоже женатый. По словам артистки, у них были серьезные отношения – они даже вместе гуляли с его сыном Филиппом и ее Ариной. Правда, актриса не решилась уводить знаменитость из семьи.

На съемках фильма "Будьте моим мужем" Елена Проклова закрутила роман с Андреем Мироновым. Женатый на Ларисе Голубкиной артист не смог устоять перед чарами партнерши по площадке и без раздумий прыгнул к ней в койку. Конечно же, супруга все узнала и даже приехала "с инспекцией". "Миронов испугался, Андрюшка был трус", – отметила Проклова.

Впрочем, не удивительно, что мужчины не могли совладать с собой. Об актрисе ходили легенды. Режиссер Леонид Монастырский, с которым у нее был роман, называл артистку рукоположенной гейшей. Даже Андрон Кончаловский умолял ее вернуться к нему спустя полгода после окончания романа – не мог забыть.

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Автор: 26 февраля 2021, 12:57 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость637717
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Мы же не обсуждаем Брухунову ,что у нее была связь с Петросяном в течении10лет.. от жены.Мир и нравы меняются, если раньше это считали блудом ,то теперь в порядке вещей. То ли ещё будет оееее...
Гость630078
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А главное эту кинотеатральную подстилку приглашают на всякие телешоу чтобы она учиила как жить.
Гость637713
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Кто только в <цензура> выгребную яму прокловой не прыгал. Только ленивый и брезгливый. Грязная баба...
Елена
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Как не стыдно выставлять свою пошлость, людей уже нет на этом свете, зачем полоскать из имена. Я бы на месте контролирующих органов (а есть ли они?) Перекрыла бы ей выход на экран во всех передачах, незачем пропагандировать пошлость и разврат!
Наталия
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Решила на старость лет грязными бельем светануть
Гость637660
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Как ей не стыдно все это вываливать на обсуждение? Зачем свою бурную молодость афишировать? Ну гуляла со всеми, зачем тревожить имена уж умерших людей и их семьи?
Наталия
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Так привозносят, что мол роковуха, а на деле обычная шобла ,каких пруд пруди
Марья
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Я бы ей отлизала она прикольная
Гость636991
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Для всех женатых любовников она была просто «одна из...», а своими семьями они дорожили.
Гость637678
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Старая истасканная ПППРРРОООСТИТТУУТКА!!!!!! БББЛЛЛЯЯЯДДЬ!!!!!! НИЗКОПРОБНАЯ ПОДСТИЛКА!!!! Не решалась она рушить чужие семьи! Как же!!! Ни один кобель, которому она подставляла свою раздолбанную лоханку, никогда не собирался из-за нее уходить из семьи! На таких ПОРЯДОЧНЫЕ мужики не женятся! Живет сейчас своими нафталиновыми воспоминаниями, и выливает свои смердящие помои сюда, в такую же помойку Дни.ру, сказочница! А о ком она рассказывает, уже не смогут ни продтвердить, ни опровергнуть ее сексуальные бредни- фантазии! Боже, какая позорница!!! Ничего святого не осталось у этой <цензура>...!
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