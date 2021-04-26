Изможденная дочь Толкалиной решила лечь под нож хирурга

Не успели россияне опомниться от резкого похудения Марии, как она сделала сенсационное заявление. Девушка призналась, что хочет сделать пластику груди. Дело в том, что начинающей модели не под душе форма собственного бюста после изменения веса на 30 килограммов.
Теперь дочь Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского находится в поисках профессионального хирурга. В СМИ предполагают, что операция может стоить звездной наследнице порядка 300 тысяч рублей.
Актриса полностью поддерживает дочь в ее экспериментах над внешностью и в саморазвитии. А вот отец смотрит на поступки Марии скептически. Мэтр кинематографа волнуется за дочь. В своем инстаграм-аккаунте он констатировал, что девушка снова похудела. Ранее же режиссер признался, что наследница ему не звонит.
Отметим, что новое увлечение Марии миром моды некоторые поклонники считают странным. Ведь еще недавно дочь Любови Толкалиной увлекалась живописью.
Напомним, артистка присутствовала на модном показе Марии, решив ее поддержать. Кроме того, она вышла вместе с наследницей в свет, представ на Московском международном кинофестивале.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Дни.ру
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.