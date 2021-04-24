Любовь Толкалина встала на защиту униженной дочери

Ранее в сети появились фотографии Любови Толкалиной и ее наследницы. После публикации нескольких кадров, актрисе пришлось заступаться за обиженную дочку.

За последние несколько лет 19-летняя девушка сильно похудела. Родная дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной сбросила около 30 килограммов. Из-за глобальных перемен на ее теле остались заметные растяжки, которые звезда попыталась скрыть с помощью татуировок.

Вместо поддержки многочисленные поклонники буквально вылили ушат помоем на звездную наследницу. Публика подметила, что изображения на коже Марии выглядят несуразно и лишь портят молодую особу.

Мать униженной девочки не стала молчать и высказала свое мнение в ответ на общественную критику. Любовь Толкалина не сдержала эмоции и огрызнулась на активных советчиков в социальной сети "Инстаграм".

"Я правда очень тронута вашей заботой, всеми негодующими комментариями, спасибо за советы. Спасибо, хотя я мнения не спрашивала. Я вас должна отблагодарить и признаться, что меня уже не спасти", – написала актриса.

По словам Любови, ей нравятся татуировки на теле дочери. Более того, Толкалина уверена, что картинки лишь подчеркивают достоинства девушки и делают ее сексуальной и привлекательной. Что же касается мнения окружающих, то оно не особо заботит артистку.

Любовь напомнила, что у всех разные вкусы: "кому-то нравятся нарощенные ресницы, губы, а кто-то красит волосы и вставляет импланты". Толкалина добавила, что в этом вся прелесть – быть непохожим и не сливаться с толпой.