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Шоу-бизнес
Любовь Толкалина встала на защиту униженной дочери

Любовь Толкалина встала на защиту униженной дочери

Ранее в сети появились фотографии Любови Толкалиной и ее наследницы. После публикации нескольких кадров, актрисе пришлось заступаться за обиженную дочку.
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За последние несколько лет 19-летняя девушка сильно похудела. Родная дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной сбросила около 30 килограммов. Из-за глобальных перемен на ее теле остались заметные растяжки, которые звезда попыталась скрыть с помощью татуировок.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Вместо поддержки многочисленные поклонники буквально вылили ушат помоем на звездную наследницу. Публика подметила, что изображения на коже Марии выглядят несуразно и лишь портят молодую особу.

Мать униженной девочки не стала молчать и высказала свое мнение в ответ на общественную критику. Любовь Толкалина не сдержала эмоции и огрызнулась на активных советчиков в социальной сети "Инстаграм".

"Я правда очень тронута вашей заботой, всеми негодующими комментариями, спасибо за советы. Спасибо, хотя я мнения не спрашивала. Я вас должна отблагодарить и признаться, что меня уже не спасти", – написала актриса.

По словам Любови, ей нравятся татуировки на теле дочери. Более того, Толкалина уверена, что картинки лишь подчеркивают достоинства девушки и делают ее сексуальной и привлекательной. Что же касается мнения окружающих, то оно не особо заботит артистку.

Любовь напомнила, что у всех разные вкусы: "кому-то нравятся нарощенные ресницы, губы, а кто-то красит волосы и вставляет импланты". Толкалина добавила, что в этом вся прелесть – быть непохожим и не сливаться с толпой.

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Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 17:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Никто не вправе навязывать свои советы никому. Но это же интернет, тут все навиду. Хочешь - не хочешь, но любая Марья Ивановна считает своим долгом поучать всех и вся. Такова сегодня жизнь. Мы все заложники чужого мировоззрения.
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