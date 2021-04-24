Дочь Толкалиной поразила огромным вырезом

Накануне актриса вывела в свет свою взрослую дочь Марию Михалкову-Кончаловскую. Девушка поразила публику своим нарядом: на ней было черное атласное платье с практически оголенной спиной. Сама Любовь Толкалина выглядела едва ли менее стильно: актриса выгуляла модный брючный костюм с разрезами на плечах.
Соответствующее фото артистка разместила в своем инстаграм-аккаунте, после чего образы матери и дочери собрали множество восторженных комментариев:
"Невероятно красивые! Просто глаз не отвести..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Порода! Две шикарные женщины", "Дочь модельной внешности. Утонченная красотка".
Также множество комплиментов поклонники Толкалиной отвесили татуировкам Марии – благодаря оголенным плечам и спине их можно было хорошо рассмотреть. В прошлом девушке удалось сбросить целых 30 килограммов и сильно преобразиться. Теперь она часто выбирает наряды, подчеркивающие ее прекрасную фигуру. Совсем недавно звездная наследница показала публике своего избранника – осенью прошлого года она вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина.
Напомним, что Мария – дочь знаменитого режиссера Егора Кончаловского, с которым Любовь Толкалина долгое время состояла в гражданском браке.
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