"Обрюхать меня": Пугачева и Лолита объявили о желании родить ребенка от одного мужчины

В минувшие выходные Алла Пугачева и Лолита посетили праздник дизайнера Игоря Гуляева.

Накануне кутюрье исполнилось 52 года. В честь важной даты он устроил небольшую вечеринку "для своих". В числе приглашенных были Максим Галкин, Алла Пугачева и Лолита Милявская. Супруг Примадонны в личном блоге опубликовал видео тоста, который артистки сказали имениннику.

На кадрах певицы обнимают друга с двух сторон. Дамы держат в руках бокалы и радостно смотрят то на дизайнера, то в камеру. Лолита отметила, что всегда хотела родить ребенка от Игоря Гуляева. "Я в принципе это всегда говорила и ни от кого никогда не рожала", – заявила знаменитость.

Судя по всему, Алла Пугачева была слегка шокирована признанием коллеги. Впрочем, она тут же добавила, что тоже была бы не против, если бы дизайнер стал отцом ее детей. "Но я замужем", – запнулась Примадонна, вероятно, увидев взгляд Максима Галкина, который остался за кадром.

"Мальчик мой, обрюхать меня", – пропела Лолита.

После столь сильного заявления Игорь Гуляев и Алла Пугачева покатились со смеху. Судя по этим кадрам, вечеринка у дизайнера прошла весело. Он отметил, что и не смел мечтать о таких признаниях. "Я вас очень сильно люблю", – добавил модельер в конце видео.